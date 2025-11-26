Scandalo Giani | la sua fedelissima fermata in autostrada in corsia d’emergenza il governatore Pd accorre e la porta dal prefetto
È bufera sul presidente della Toscana Eugenio Giani: il giorno delle elezioni “è andato di persona da polizia stradale e Prefetto in sostegno alla sua capo gabinetto oggi assessore Cristina Manetti”, che era stata fermata e multata mentre circolava sulla corsia d’emergenza dell’A11 il 13 ottobre scorso. Lo denuncia su Facebook la deputata di FdI Chiara La Porta, pubblicando la risposta scritta avuta dal ministero dell’Interno, all’interrogazione che ha presentato sulla vicenda. La denuncia di Chiara La Porta. Nella risposta del Viminale, firmata dal sottosegretario Wanda Ferro e resa nota da La Porta, si spiega che gli agenti hanno verbalizzato che Manetti “all’altezza della corsia di accelerazione dello svincolo di Sesto Fiorentino, al fine di eludere la coda lasciava la carreggiata principale, percorreva la corsia di accelerazione per poi rientrare sulla carreggiata principale’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
