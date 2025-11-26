Scambia la pista ciclabile per una discarica e la riempie di calcinacci
Un uomo residente in Emilia Romagna è stato denunciato per aver abbandonato circa un metro cubo di calcinacci e materiale da demolizione lungo la pista ciclabile che costeggia il fiume Sarca, tra Ragoli e Preore, in quel delle Giudicarie. La Polizia Locale delle Giudicarie ha iniziato l'indagine. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
