Scamacca Atalanta oggi il quinto turno della League Phase di Champions contro l’Eintracht Francoforte | l’attaccante italiano possibile arma in più di Palladino
Scamacca Atalanta, contro l’Eintracht Francoforte finalmente pronto per il suo debutto da titolare in Champions League: sarà lui la guida della Dea? Oggi è una giornata decisiva per Gianluca Scamacca e per l’Atalanta, che si preparano a giocare una partita fondamentale contro l’Eintracht Francoforte in Champions League. Dopo un avvio di stagione segnato da infortuni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Scamacca: "Mi aspetto una partita fisica e tosta" ? Gianluca Scamacca's words ahead of #SGEAtalanta #UCL #GoAtalantaGo - facebook.com Vai su Facebook
La stoccata di Gianluca #Scamacca a Ivan #Juric e l’endorsment a Raffaele #Palladino: “Avevamo bisogno di un allenatore che confidasse in noi e ci facesse sentire al sicuro…”. #Atalanta Vai su X
Eintracht-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: Palladino riparte da Scamacca, le formazioni - La si potrà vedere in diretta tv sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport. Si legge su fanpage.it
Atalanta, Scamacca: "Vogliamo dare tutto. Gol al Napoli? Conta la squadra" - Atalanta, gara fondamentale per i nerazzurri che proveranno a conquistare il 4° risultato utile consecutivo. Si legge su tuttomercatoweb.com
