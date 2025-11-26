Scacchi Javokhir Sindarov vince la World Cup 2025 agli spareggi su Wei Yi

Javokhir Sindarov, che il prossimo 8 dicembre compirà vent’anni, è il nuovo campione della World Cup. L’edizione 2025 è dell’uzbeko, che batte per 2,5-1,5 agli spareggi Wei Yi. Il cinese subisce l’unica sconfitta dell’intero torneo proprio all’ultimo giorno, ma è quella che costa il successo al numero 1 del suo Paese, che comunque potrà festeggiare il ritorno nei primi 10 del mondo all’uscita della prossima lista ELO FIDE. Quest’oggi in programma le partite di spareggio per determinare il vincitore della World Cup a Goa, in India. Nella prima delle due a 15’+10?, Sindarov, con il Bianco, e Wei Yi, con il Nero, si misurano su un terreno molto noto legato al Gambetto di Donna Rifiutato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi, Javokhir Sindarov vince la World Cup 2025 agli spareggi su Wei Yi

#scacchi L'uzbeko Javokhir Sindarov (foto) ha vinto la Coppa del Mondo @FIDE_chess di scacchi battendo il cinese Wey Yi. Il terzo posto va al russo Andrey Esipenko. Si completa così il quadro dei partecipanti al Torneo dei Candidati. I dettagli: facebook.co Vai su X

