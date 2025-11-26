Sbranata dai cani mentre li accudiva | morte orribile a soli 23 anni spaventoso
Le prime ricostruzioni parlano di una scena improvvisa e violenta, esplosa in pochi minuti durante quella che sembrava una normale attività di pet sitting. La giovane si trovava in un ambiente che conosceva, circondata da animali di cui si era già occupata, quando la situazione è precipitata senza preavviso. Il contesto familiare e ripetuto non ha impedito lo sviluppo di un episodio improvviso e incontrollabile. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato un quadro già compromesso, segnato dalla presenza di cani ancora agitati e da una giovane ormai priva di sensi. Uno dei pit bull si sarebbe lanciato contro un ufficiale, costringendolo ad aprire il fuoco per garantire la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
