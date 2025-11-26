Save the date | Gucci cruise arriva a New York il 16 maggio 2027
Il lusso torna a guardare a ovest: la Gucci Cruise 2027 approderà a New York il 16 maggio. Come Dior l’ha fatta a Los Angeles e Louis Vuitton sempre nella Grande mela, anche la maison di Kering sceglie gli Stati Uniti per la prima resort del nuovo direttore creativo Demna. La sfilata di maggio seguirà lo show autunno-inverno 202626 previsto per febbraio. Gucci cruise 2027 approda a New York (grazie a Demna?). La scelta della città non è casuale: nel 1953 il brand inaugurò la sua prima boutique internazionale, e da allora ha tracciato un percorso molto lineare di espansione estera, arrivato molto prima della globalizzazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
