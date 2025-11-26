Sassari dottorato Honoris Causa in Scienze veterinarie a Ilaria Capua | cerimonia il 4 dicembre
Giovedì 4 dicembre, l’Aula Magna dell’Università di Sassari ospiterà la cerimonia di conferimento del dottorato Honoris Causa in Scienze veterinarie a Ilaria Capua. Virologa di fama internazionale, impegnata nella divulgazione scientifica e già deputata, Capua riceverà l’onorificenza alla presenza delle autorità accademiche e della comunità universitaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
#Sassari. A #IlariaCapua il dottorato Honoris Causa La virologa e divulgatrice scientifica riceverà il riconoscimento in Scienze Veterinarie e terrà una Lectio Doctoralis sulla salute e sostenibilità - facebook.com Vai su Facebook
Sassari, dottorato honoris causa a Ilaria Capua - L'Università di Sassari conferirà il Dottorato Honoris Causa in Scienze veterinarie a Ilaria Capua, virologa e divulgatrice scientifica nota soprattutto per gli studi sull'influenza aviaria. Come scrive unionesarda.it
Laurea Honoris Causa in veterinaria a Sassari per Ilaria Capua - Giovedì 4 dicembre alle 11, l'Aula Magna dell'Università di Sassari ospiterà la cerimonia di conferimento del dottorato Honoris Causa in Scienze veterinarie alla virologa, divulgatrice scientifica ed ... Scrive msn.com