Sassari dottorato Honoris Causa in Scienze veterinarie a Ilaria Capua | cerimonia il 4 dicembre

Orizzontescuola.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 4 dicembre, l’Aula Magna dell’Università di Sassari ospiterà la cerimonia di conferimento del dottorato Honoris Causa in Scienze veterinarie a Ilaria Capua. Virologa di fama internazionale, impegnata nella divulgazione scientifica e già deputata, Capua riceverà l’onorificenza alla presenza delle autorità accademiche e della comunità universitaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sassari dottorato honoris causaSassari, dottorato honoris causa a Ilaria Capua - L'Università di Sassari conferirà il Dottorato Honoris Causa in Scienze veterinarie a Ilaria Capua, virologa e divulgatrice scientifica nota soprattutto per gli studi sull'influenza aviaria. Come scrive unionesarda.it

sassari dottorato honoris causaLaurea Honoris Causa in veterinaria a Sassari per Ilaria Capua - Giovedì 4 dicembre alle 11, l'Aula Magna dell'Università di Sassari ospiterà la cerimonia di conferimento del dottorato Honoris Causa in Scienze veterinarie alla virologa, divulgatrice scientifica ed ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sassari Dottorato Honoris Causa