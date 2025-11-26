Sarkozy condannato in via definitiva per l’affare Bygmalion Respinto dalla Cassazione il ricorso dell’ex presidente
Nicolas Sarkozy è stato condannato in via definitiva per l’affare Bygmalion. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex presidente, riferisce il quotidiano francese Le Figaro. Questa è la seconda condanna penale definitiva per l’ex capo di Stato dopo quella nel caso Bismuth, ovvero le intercettazioni telefoniche. La condanna definitiva: un anno di reclusione, di cui sei mesi senza condizionale. La condanna di oggi riguarda il finanziamento illegale della campagna presidenziale del 2012, poi persa. L’ex capo dello Stato dovrà quindi scontare un anno di reclusione, di cui sei mesi senza condizionale. 🔗 Leggi su Open.online
