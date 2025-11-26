Sarkozy condannato in via definitiva per false fatture | 6 mesi ai domiciliari ipotesi braccialetto elettronico

Parigi, 26 novembre 2025 – Scarcerato il 10 novembre 2025, dopo 21 giorni di detenzione nel carcere della Santé di Parigi, Nicolas Sarkozy è stato condannato definitivamente dalla Corte di cassazione francese nell’affaire ‘Bygmalion’, per cui era stato giudicato in appello lo scorso 14 febbraio 2024. Si tratta della seconda condanna definitiva per l’ex presidente dopo quella del caso ‘Bismuth’, a dicembre 2024. La condanna per fatture false. La più alta istanza giudiziaria francese non ha accolto il ricorso di Nicolas Sarkozy, che dovrà quindi scontare la pena. In questo caso detto ‘Bygmalion’ – dal nome dell’agenzia di comunicazione Bygmalion, creata da conoscenti di Jean-François Copé, l’ex presidente del partito di centrodestra UMP – le indagini hanno rivelato un’operazione di doppia fatturazione, messa in piedi per coprire i costi della campagna elettorale del 2012, vinta poi dal socialista François Hollande. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

