Sarkozy Cassazione respinge ricorso su caso Bygmalion | condanna definitiva
Questa nuova condanna definitiva potrebbe ulteriormente complicare le prospettive giudiziarie di Sarkozy.
La Corte di Cassazione ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy sul caso "Bygmalion", le false fatture durante le elezioni presidenziali perse nel 2012. L'ex presidente deve quindi scontare la condanna, ormai definitiva, a un anno di carcere, di cui 6 mes - facebook.com Vai su Facebook
