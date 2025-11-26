Sara Femme trasforma la pista in cura con Discoterapia

Con Discoterapia, la giovane artista ligure Sara Femme porta in scena una rivoluzione personale fatta di ritmo, coraggio e autoconsapevolezza. Il nuovo singolo è un invito a lasciare andare chi ha ferito e a ritrovare se stessi in una pista che diventa terapia, dove ogni passo misura la distanza presa dal passato. Discoterapia, un grido . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sara Femme trasforma la pista in cura con Discoterapia

