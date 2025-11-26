Sara Centelleghe uccisa a forbiciate chiesta la perizia psichiatrica per l'imputato 20enne | Non ero in me
La Corte d’Assise di Bergamo ha chiesto una perizia psichiatrica per Jashandeep Badhan, accusato dell’omicidio di Sara Centelleghe. La ragazza è stata uccisa a forbiciate nella sua casa a Costa Volpino (Bergamo) nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Uccisa con 77 forbiciate a Costa Volpino: perizia psichiatrica per l’assassino di Sara Centelleghe - L’ha disposta oggi la Corte d'Assise di Bergamo per Jashandeep Badhan, l'operaio di 20 anni a processo per l’omicidio della giovane uccisa, nell’ottobre 2024, nella casa dove la diciottenne viveva ... Come scrive msn.com
Omicidio di Sara Centelleghe, i «non ricordo» dell'imputato e la nuova versione: «Suonai, mi aprì lei la porta». La Corte dispone la perizia psichiatrica - Il medico legale: 77 tra forbiciate e botte, 40 al volto. Riporta bergamo.corriere.it
Omicidio Sara Centelleghe, chiesta la perizia psichiatrica per l’amico che l’ha uccisa con 67 forbiciate - Una perizia psichiatrica che accerti l'effettiva capacità di intendere e di volere di Jashandeep Badhan, il 19enne che il 26 ottobre 2024 ha ucciso con 67 colpi di forbice Sara Centelleghe dopo ... Segnala fanpage.it