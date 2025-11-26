Sapete che Enzo Iacchetti sta per diventare nonno? Il figlio aspetta una bambina!

Il conduttore di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti, ha annunciato che presto diventerà nonno per la prima volta: suo figlio Martino aspetta una bambina! Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Enzo Iacchetti contro Claudio Baglioni, che stoccata! Parole dure contro il cantante: ecco perché Un’emozione pura, di quelle che arrivano dritte al cuore. Enzo Iacchetti, storico volto di Striscia la Notizia, ha sorpreso il pubblico di La Volta Buona con un annuncio pieno di tenerezza: a 73 anni diventerà nonno per la prima volta. Il figlio Martino, 39 anni, presto sarà padre di una bambina. Con la sua consueta ironia ma visibilmente commosso, il conduttore ha raccontato a Caterina Balivo la gioia e la sorpresa di questa nuova fase della vita: «Fra quattro mesi dovrei diventare nonno. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sapete che Enzo Iacchetti sta per diventare nonno? Il figlio aspetta una bambina!

