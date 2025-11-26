Sapete che a 11 anni Jude Law era un critico cinematografico in erba che recensiva film sulla Bbc? Ecco l' incredibile video ritrovato

Oggi lo conosciamo come l’elegante attore britannico di film come L’amore non va in vacanza, Sherlock Holmes e la saga di Animali fantastici. Ma a 11 anni, Jude Law aveva tutt’altra ambizione: fare il critico cinematografico. E a giudicare da un video appena riesumato dalla Bbc, la rete pubblica di Londra, non ci andava certo leggero con i giudizi. Jude Law a 11 anni nel filmato della Bbc. Il filmato, risalente all’ottobre del 1984 e trasmesso nel programma Breakfast Time, mostra un Jude Law ancora bambino seduto sul divano dello studio televisivo accanto alla presentatrice Fern Britton. Con una sicurezza disarmante per la sua età, il piccolo critico passa in rassegna i film nelle sale cinematografiche durante le vacanze scolastiche. 🔗 Leggi su Amica.it

