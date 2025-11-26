Sapete che a 11 anni Jude Law era un critico cinematografico in erba che recensiva film sulla Bbc? Ecco l' incredibile video ritrovato
Oggi lo conosciamo come l’elegante attore britannico di film come L’amore non va in vacanza, Sherlock Holmes e la saga di Animali fantastici. Ma a 11 anni, Jude Law aveva tutt’altra ambizione: fare il critico cinematografico. E a giudicare da un video appena riesumato dalla Bbc, la rete pubblica di Londra, non ci andava certo leggero con i giudizi. Jude Law a 11 anni nel filmato della Bbc. Il filmato, risalente all’ottobre del 1984 e trasmesso nel programma Breakfast Time, mostra un Jude Law ancora bambino seduto sul divano dello studio televisivo accanto alla presentatrice Fern Britton. Con una sicurezza disarmante per la sua età, il piccolo critico passa in rassegna i film nelle sale cinematografiche durante le vacanze scolastiche. 🔗 Leggi su Amica.it
Scopri altri approfondimenti
Come sapete, da anni porto la mia testimonianza nelle scuole per sensibilizzare e contrastare il bullismo. È un impegno che continuo ancora oggi con il cuore e con la speranza di lasciare un segno positivo. Ma c’è un altro luogo in cui credo sia importante por - facebook.com Vai su Facebook
Irresistibile e già un filo snob: il video di Jude Law che a 11 anni stronca in tv “La carica dei 101” - Sapete che a 11 anni Jude Law era un critico cinematografico in erba che recensiva film sulla Bbc? Scrive amica.it
A 11 anni Jude Law recensisce La carica dei 101: "Bello, ma prevedibile" - Un video del passato torna in superficie per segnalarci che Jude Law il carisma lo ha sempre posseduto, a qualunque età. Come scrive comingsoon.it