Sant’Orsola l’altra faccia della violenza | Ogni anno cinque bimbe vittime

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tantissime, ogni anno, le donne che arrivano nel Pronto soccorso del SantOrsola in seguito alle violenze subite da mariti o compagni e che hanno con loro i figli minori. Bambini che non possono essere lasciati nelle mani del familiare violento e per quali i sanitari del Pronto soccorso generale chiedono supporto, per la momentanea accoglienza, al Pronto soccorso pediatrico e al reparto di Pediatria, in attesa dell’avvio del percorso di assistenza da parte degli appositi servizi. E come se questo non bastasse, ogni anno sono almeno 4 o 5 le bambine con meno di 14 anni che arrivano in Pronto soccorso dopo aver subito una violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

