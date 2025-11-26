Santo Stefano Quisquina unico comune agrigentino premiato dalla Regione | Virtuoso nella gestione finanziaria

Agrigentonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santo Stefano Quisquina è l’unico comune della provincia di Agrigento ad aver ottenuto dalla Regione Siciliana il contributo di premialità previsto per gli enti virtuosi nella gestione delle entrate. Il riconoscimento, pari a 81.438,06 euro, arriva a seguito dell’aumento del 16,72 per cento nella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Santo Stefano Quisquina unico comune agrigentino premiato dalla Regione: "Virtuoso nella gestione finanziaria" - Santo Stefano Quisquina è l’unico comune della provincia di Agrigento ad aver ottenuto dalla Regione Siciliana il contributo di premialità previsto per gli enti virtuosi nella gestione delle entrate. Lo riporta agrigentonotizie.it

santo stefano quisquina unicoSanto Stefano Quisquina tra i comuni più virtuosi nella gestione finanziaria: arriva il riconoscimento della Regione - "Da diversi anni siamo stati impegnati con determinazione su più livelli per fronteggiare la grave crisi economico- Riporta magaze.it

Santo Stefano Quisquina, no del sindaco a nuovi pozzi idrici - "Scavare nuovi pozzi nel nostro territorio, o anche solo riattivare quelli che erano stati dismessi perché interferivano con l'unicità del nostro bacino idrico, sono scelte sconsiderate". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Santo Stefano Quisquina Unico