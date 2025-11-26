Santo Stefano Quisquina unico comune agrigentino premiato dalla Regione | Virtuoso nella gestione finanziaria

Santo Stefano Quisquina è l’unico comune della provincia di Agrigento ad aver ottenuto dalla Regione Siciliana il contributo di premialità previsto per gli enti virtuosi nella gestione delle entrate. Il riconoscimento, pari a 81.438,06 euro, arriva a seguito dell’aumento del 16,72 per cento nella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

