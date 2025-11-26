Santo Stefano di Camastra scarpette rosse in ceramica contro violenza sulle donne

Scarpette di ceramica rosse a Santo Stefano di Camastra contro la violenza sulle donne. Dal 24 novembre un’installazione di 17 scarpe da donna e una panchina, sta facendo il giro delle piazze del paese, iniziando da Piazza Trabia su cui si affaccia la sede del Comune e il Museo della Ceramica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

