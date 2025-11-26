Sant’Andrea arriva la festa titolare | due giorni di appuntamenti

Arezzo, 26 novembre 2025 – Sant’Andrea, arriva la f esta titolare. Il programma di iniziative in onore di Sant’Andrea Apostolo parte sabato 29 novembre con il Battesimo del Quartierista, la Santa Messa nella chiesa di Sant’Agostino e la Cena del Patrono. Domenica 30 merenda e aperitivo in sede. Porta Sant’Andrea si prepara a festeggiare il Santo Patrono. Saranno ben quattro gli appuntamenti che coinvolgeranno i quartieristi bianco verdi nel ricordo di Sant’Andrea Apostolo. Le celebrazioni della festa titolare inizieranno sabato 29 alle ore 16:30 nella sala d’Armi Enzo Piccoletti, con il “ Battesimo del Quartierista”, la solenne investitura dei colori bianco verde rivolta ai nuovi nati ma anche agli adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

