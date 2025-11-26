Santa Sede il bilancio torna in attivo | deficit operativo dimezzato bene investimenti e donazioni

Pubblicato il budget consolidato del 2024 relativo ancora alla gestione di papa Francesco. L’avanzo di 1,6 milioni di euro, dopo il deficit di 83 milioni del 2023, dovuto a contenimento delle spese, gestione patrimoniale e surplus finanziari non tutti replicabili. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Santa Sede, il bilancio torna in attivo: deficit operativo dimezzato, bene investimenti e donazioni

