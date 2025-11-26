Santa Maria Terni la dottoressa Federica Celi presidente della sezione umbra della Società Italiana di Pediatria

Rinnovato il Consiglio Direttivo della sezione umbra della Società Italiana di Pediatria (SIP): per la prima volta la presidenza è stata assegnata a una donna e a una pediatra ternana, la dottoressa Federica Celi, direttrice della Pediatria e Capodipartimento Materno-Infantile dell’Azienda. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

