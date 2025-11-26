Sansepolcro lettera aperta del Comandante della Polizia Locale ai cittadini

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 26 novembre 2025 –  Lettera aperta del Comandante della Polizia Locale ai cittadini di Sansepolcro: “Negli ultimi tempi si assiste a un crescente attacco rivolto al Corpo di Polizia Locale, in particolare su temi che riguardano la vita della nostra città, come i parcheggi irregolari e altre presunte inefficienze. Ritengo doveroso, in qualità d i Comandante, rivolgere alcune riflessioni a tutti voi. L’attuale organico non permette una presenza costante in ogni angolo del territorio. È pertanto necessario ricordare che il rispetto delle regole non può essere delegato esclusivamente alle forze dell’ordine: esso parte dal comportamento quotidiano di ciascun cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sansepolcro lettera aperta del comandante della polizia locale ai cittadini

© Lanazione.it - Sansepolcro, lettera aperta del Comandante della Polizia Locale ai cittadini

Argomenti simili trattati di recente

sansepolcro lettera aperta comandanteSansepolcro, lettera aperta del Comandante della Polizia Locale ai cittadini - “Negli ultimi tempi si assiste a un crescente attacco rivolto al Corpo di Polizia Locale, in particolare su temi che riguardano la vita della nostra città, come i parcheggi irregolari e altre presunte ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sansepolcro Lettera Aperta Comandante