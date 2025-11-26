Sanremo Giovani cosa è successo | i vincitori della terza puntata

Il viaggio di Sanremo Giovani prosegue in una terza puntata che ha rimesso al centro le storie, le emozioni e la voglia di arrivare al Teatro Ariston dei concorrenti. Gianluca Gazzoli ha guidato la serata accompagnando una nuova tappa del percorso che quest’anno vede ben 24 artisti sfidarsi in quattro serate serratissime. Nella terza tornata, quella di martedì 25 novembre, si sono ritrovati sul palco Mimì, Cainero, Caro Wow, Deddè, Petit e Welo: sei proposte molto diverse tra loro, sei modi di interpretare il proprio mondo musicale. Ecco com’è andata. “Sanremo Giovani”, cosa è successo nella terza serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

