Sanremo Giovani 2025 | Welo Caro Wow e Petit conquistano la semifinale
Si fa sempre più serrata la gara di Sanremo Giovani 2025. Nel corso della terza puntata del talent show, andata in onda stasera in seconda serata su Rai 2, altri tre giovani hanno ottenuto il pass per la semifinale del programma, avvicinandosi ulteriormente al girone delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Gli scontri ad eliminazione diretta hanno portato in semifinale Welo con Emigrato, Caro Wow con Cupido e l’ex volto di Amici Petit con Un bel casino. Eliminati, quindi, Cainero con Nuntannamurà (battuta da Welo), Deddè con Ddoje Criature (sconfitto da Caro Wow) e la ‘vincitrice in carica’ di X Factor Mimì con Sottovoce (uscita perdente dalla scontro con Petit). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Altre letture consigliate
Le nuove sfide di #SanremoGiovani per conquistare un posto sul palco dell'Ariston! Gianluca Gazzoli è pronto ad abbracciarci tutti in seconda serata Rai 2 | Radio 2 | RaiPlay #Sanremo2026 #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com Vai su Facebook
CUPIDO è il singolo di CARO WOW in gara a Sanremo Giovani. Da oggi anche vostro. #carowow #cupido #SanremoGiovani #Sanremo2026 #out #now #tridentmusic Vai su X
Sanremo Giovani: Petit, Caro Wow e Welo vincono la terza serata. Le dichiarazioni a fine puntata - La terza puntata di Sanremo Giovani 2025 è finita annunciando i nomi dei nuovi artisti che proseguono il percorso. Scrive cosmopolitan.com
Chi è Welo con Emigrato a Sanremo Giovani 2025/ Un brano potente per puntare alla semifinale - Welo, ecco chi è il rapper salentino in gara a Sanremo Giovani 2025 con la canzone inedita Emigrato: il significato del brano ... Lo riporta ilsussidiario.net
Sanremo Giovani, stasera in sfida il salentino Welo con «Emigrato» - Insieme a lui Cainero con Nuntannamurà, Caro Wow con Cupido, Deddè con Ddoje Criature, Mimì con Sottovoce, Petit con Un Bel Casino ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it