Sanremo Giovani 2025 | Welo Caro Wow e Petit conquistano la semifinale

Davidemaggio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si fa sempre più serrata la gara di Sanremo Giovani 2025. Nel corso della terza puntata del talent show, andata in onda stasera in seconda serata su Rai 2, altri tre giovani hanno ottenuto il pass per la semifinale del programma, avvicinandosi ulteriormente al girone delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Gli scontri ad eliminazione diretta hanno portato in semifinale Welo con Emigrato, Caro Wow con Cupido e l’ex volto di Amici Petit con Un bel casino. Eliminati, quindi, Cainero con Nuntannamurà (battuta da Welo), Deddè con Ddoje Criature (sconfitto da Caro Wow) e la ‘vincitrice in carica’ di X Factor Mimì con Sottovoce (uscita perdente dalla scontro con Petit). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

