Sanremo Giovani 2025 | tre ex di Amici in semifinale
La corsa verso l’ Ariston entra nel vivo. Nella serata di martedì 25 novembre 2025, la terza puntata di Sanremo Giovani ha definito altri tre posti in semifinale. In gara si sono alternati Cainero, Caro Wow, Deddè, Mimì, Petit e Welo. La Commissione musicale ha premiato personalità, scrittura e presenza scenica. La sensazione è chiara: la nuova leva porta uno sguardo contemporaneo, tra radici e sperimentazione. Il percorso ora restringe la corsia: mancano due curve alla finale che consegnerà i pass più ambiti. Il nickname usato sui social da Maria De Filippi Un’apertura nel segno di Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Italian Music. Ecco i semifinalisti della terza puntata di Sanremo Giovani: • Welo • CAROWOW • Petit - facebook.com Vai su Facebook
Non c'è due senza tre: ho recuperato Sanremo Giovani stamattina. Che dire: Petit che vince su Mimì è qualcosa di scandaloso Vai su X
Sanremo Giovani 2025, chi sono i vincitori della terza serata - Caro Wow con Cupido, Petit con Un bel casino e Welo con Emigrato sono i vincitori della terza puntata del talent Sanremo Giovani. Come scrive tg24.sky.it
Sanremo Giovani: Petit, Caro Wow e Welo vincono la terza serata. Le dichiarazioni a fine puntata - La terza puntata di Sanremo Giovani 2025 è finita annunciando i nomi dei nuovi artisti che proseguono il percorso. Secondo cosmopolitan.com
Scopri chi sono i tre cantanti in semifinale a Sanremo Giovani dopo la terza puntata - In seconda serata, subito dopo Belve, è andata in scena la terza puntata di Sanremo Giovani. novella2000.it scrive