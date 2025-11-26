Sanremo Giovani 2025 terza puntata | ex allievo di Amici elimina la vincitrice di X Factor

Nella terza puntata di Sanremo Giovani 2025 non mancano i colpi di scena: un ex allievo di Amici conquista la giuria e supera la vincitrice di X Factor. Ad oggi sono nove i semifinalisti della manifestazione. Continua la corsa degli artisti emergenti verso la prossima edizione del Festival di Sanremo. Ieri sera, martedì 25 novembre, si è svolta la terza puntata della manifestazione dedicata ai talenti emergenti, che aspirano a esibirsi sul prestigioso palco dell'Ariston. La serata di Sanremo Giovani ha visto altri sei giovani sfidarsi a colpi di note davanti alla Commissione Musicale. Gianluca Gazzoli ha aperto la puntata omaggiando Ornella Vanoni con Senza fine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sanremo Giovani 2025, terza puntata: ex allievo di Amici elimina la vincitrice di X Factor

