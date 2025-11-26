Sanremo Giovani 2025 terza puntata con un’eliminazione sorprendente
Nella terza puntata di Sanremo Giovani 2025 si sono esibiti altri sei artisti, ecco chi ha passato il turno. La terza puntata di Sanremo Giovani 2025 ha visto esibirsi altri sei artisti, di fronte alla commissione composta da Carlo Conti, Claudio Fasulo e altri 5 membri, presenti nello studio di via Asiago. Nella prima sfida Welo, con Emigrato, ha avuto la meglio su Cainero. Caro Wow, con Cupido, è stata preferita rispetto a Deddè. L’ultima sfida ha visto di fronte la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, Mimì, e uno dei volti più amati di Amici, Petit. Nessuno si aspettava che i due artisti fossero contro, ha avuto la meglio l’artista campano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Terza serata di Sanremo Giovani 2025 e altri tre artisti passati accedono ufficialmente alla semifinale: Welo, Caro Wow e Petit. Con loro sale a 7 su 9 la quota degli artisti legati alle major discografiche (che diventano “7 e mezzo” contando anche Soap, Sugar/ - facebook.com Vai su Facebook
Da X Factor 2024 a Sanremo Giovani 2025: Mimì presenta "Sottovoce": un brano nato dal suo diario personale, che vive in equilibrio tra forza e fragilità. L'intervista è su Allmusicitalia.it #Mimì #SanremoGIovani2025 #Sottovoce #XFactor allmusicitalia.it/intervis Vai su X
Sanremo Giovani 2025, i vincitori della terza puntata - Ci sono un ex Amici e due cantanti che non hanno mai partecipato a talent. Riporta rollingstone.it
Ecco i cantanti che si esibiranno a Sanremo Giovani 2025 - Su Rai 2 stasera, in seconda serata e subito dopo Belve, vedremo la terza puntata di Sanremo Giovani 2025: chi sono i cantanti che si esibiscono questa volta? Come scrive novella2000.it
Sanremo Giovani 2025, terza puntata: ex allievo di Amici elimina la vincitrice di X Factor - Nella terza puntata di Sanremo Giovani 2025 non mancano i colpi di scena: un ex allievo di Amici conquista la giuria e supera la vincitrice di X Factor. Secondo movieplayer.it