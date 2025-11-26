Sanremo Giovani 2025 terza puntata con un’eliminazione sorprendente

Nella terza puntata di Sanremo Giovani 2025 si sono esibiti altri sei artisti, ecco chi ha passato il turno. La terza puntata di Sanremo Giovani 2025 ha visto esibirsi altri sei artisti, di fronte alla commissione composta da Carlo Conti, Claudio Fasulo e altri 5 membri, presenti nello studio di via Asiago. Nella prima sfida Welo, con Emigrato, ha avuto la meglio su Cainero. Caro Wow, con Cupido, è stata preferita rispetto a Deddè. L’ultima sfida ha visto di fronte la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, Mimì, e uno dei volti più amati di Amici, Petit. Nessuno si aspettava che i due artisti fossero contro, ha avuto la meglio l’artista campano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

