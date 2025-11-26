Sanremo Giovani 2025 | Scopri i Vincitori della Terza Puntata e Le Sorprese dell’Evento
Il percorso musicale di Sanremo Giovani prosegue con la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti emergenti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Terza serata di Sanremo Giovani 2025 e altri tre artisti passati accedono ufficialmente alla semifinale: Welo, Caro Wow e Petit. Con loro sale a 7 su 9 la quota degli artisti legati alle major discografiche (che diventano “7 e mezzo” contando anche Soap, Sugar/ - facebook.com Vai su Facebook
CUPIDO è il singolo di CARO WOW in gara a Sanremo Giovani. Da oggi anche vostro. #carowow #cupido #SanremoGiovani #Sanremo2026 #out #now #tridentmusic Vai su X
Rivelati i nomi dei cantanti per la terza puntata di Sanremo Giovani 2025 - Sanremo Giovani 2025 entra nel vivo: come trovare l’elenco dei cantanti della terza puntata e valutare performance e brani. Lo riporta chedonna.it
Vediamo i cantanti che si esibiranno stasera a Sanremo Giovani - Scopri i cantanti che si esibiranno nel corso dell’attesissima serata e con quali pezzi saliranno sul palco. Si legge su ciakgeneration.it
Sanremo Giovani 2025, terza puntata: le pagelle di MondoTv24 - Scopri Sanremo Giovani e i talenti emergenti in lizza per il palco dell'Ariston. mondotv24.it scrive