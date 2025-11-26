Sanremo Giovani 2025 Petit in gara con il brano Un bel casino

Petit è stato protagonista delle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2025 con Un bel casino. Ieri sera, su Rai2, Petit è stato protagonista delle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2025 con Un bel casino ( 21co Label Atlantic Records ), un’esibizione che gli ha permesso di entrare ufficialmente tra i 12 semifinalisti e che lo porterà nuovamente sul palco il 9 dicembre. Una ballad intensa, capace di coinvolgere sin dal primo ascolto. Ispirata alla storia dei suoi genitori, racconta di un amore in cui è facile immedesimarsi, fatto di sentimenti forti, contraddizioni e ricordi che non smettono di tornare. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sanremo Giovani 2025, Petit in gara con il brano Un bel casino

