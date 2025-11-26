Sanremo 2026 passano il turno per Sanremo Giovani | Caro Wow Petit e Welo Si aprono le porte della Semifinale e il talent entra nel vivo

Entra nel vivo Sanremo Giovani, il talent dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2026, condotto da Gianluca Gazzoli. Con la puntata andata in onda ieri martedì 25 novembre su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay dalla Sala A di via Asiago salgono a nove i concorrenti ammessi alla semifinale del 9 dicembre. Il nuovo terzetto di qualificati è composto da Caro Wow con “Cupido”, Petit (da “Amici”) con “Un bel casino” e Welo con “Emigrato”. Loro si aggiungono ai già qualificati: Antonia, La Messa, cmqmartina, Angelica Bove (da X Factor 2023) con il brano “Mattone”, Nicolò Filippucci (da Amici 2024) con “Laguna” e Soap (la nuova scommessa della Sugar di Caterina Caselli) con “Buona vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

