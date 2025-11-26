Sanremo 2026 | emergono nuovi dettagli dai BIG alla co-conduzione

Sanremo 2026: il Festival che guarda oltre il futuro. Emergono nuovi dettagli dai BIG alla co-conduzione. Sanremo 2026 si prepara a entrare nella storia come l'edizione più innovativa e sperimentale di sempre, una sorta di ponte tra tradizione e avanguardia che promette di ridefinire il concetto stesso di "festival della canzone italiana". Sul palco dell'Ariston, quest'anno, non arriveranno soltanto artisti: arriveranno idee, visioni, contaminazioni culturali e tecnologiche che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate fantascienza.

