Sanità militare riforma top secret | chi ci guadagna davvero?

Il governo promette di aiutare i cittadini con ospedali militari. Ma i numeri dicono altro, e nelle Forze Armate esplode il malcontento. Medici di Aeronautica, Marina e Carabinieri parlano di «trappola» e minacciano le dimissioni. Maurizio Gasparri arma la manovra con fondi dedicati. La Difesa punta a creare una sanità parallela, pagata con soldi del SSN: una rete di strutture che produce ricavi fuori dal controllo delle Regioni. Una riforma strutturale senza consultazioni. C’è una parola che gira da settimane nei gruppi WhatsApp dei medici militari: « Riforma top secret ». Nessuno l’ha vista, nessuno è stato consultato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

