Sanità la Cisl Fp incontra i vertici del Policlinico

Gaetano Mazzola e Salvo Lo Piccolo, responsabile del dipartimento sanità pubblica e segretario aziendale al Policlinico Giaccone della Cisl Fp Palermo Trapani hanno incontrato la direzione strategica dell'ospedale rappresentata dal direttore generale Mariagrazia Furnari e dal direttore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

