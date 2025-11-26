Sanità la Cisl Fp incontra i vertici del Policlinico

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaetano Mazzola e Salvo Lo Piccolo, responsabile del dipartimento sanità pubblica e segretario aziendale al Policlinico Giaccone della Cisl Fp Palermo Trapani hanno incontrato la direzione strategica dell'ospedale rappresentata dal direttore generale Mariagrazia Furnari e dal direttore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Sanità, la Cisl Fp incontra i vertici del Policlinico - Gaetano Mazzola e Salvo Lo Piccolo, responsabile del dipartimento sanità pubblica e segretario aziendale al Policlinico Giaccone della Cisl Fp Palermo Trapani hanno incontrato la direzione strategica ... Si legge su mondopalermo.it

La Cisl Fp resta primo sindacato della sanità marchigiana. Plebiscito nell'Ast Pesaro e Urbino. Affluenza al 70% - La Cisl Fp Marche vince le elezioni Rsu nell'Ast Pesaro Urbino, confermandosi anche primo sindacato nell'azienda sanitaria regionale. corriereadriatico.it scrive

Cisl Fp Ascoli a Calcinaro, 'la Sanità picena è in crisi' - "Benvenuto assessore nella sanità pubblica marchigiana, da rilanciare e ricostruire per garantire a tutti un adeguato standard assistenziale". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Cisl Fp Incontra