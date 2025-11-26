Sanità in Valdichiana più di cento persone al presidio dell' ospedale della Fratta
Negli stessi giorni in cui ad Arezzo si sta tenendo il 20esimo Forum Risk Management, più di cento persone si sono radunate davanti all'ospedale della Fratta nella mattina di oggi, mercoledì 26 novembre. L'appuntamento, volto a segnalare lo stato della sanità in Valdichiana, ha visto la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Comune è capofila per la Valdichiana Senese e Aretina nel servizio di cattura e canile sanitario - facebook.com Vai su Facebook