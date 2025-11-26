Sanità i sindacati | Nessun confronto vero sulla riforma e rischi per cittadini
Nella mattinata di mercoledì 26 novembre si è svolto in Regione l’incontro richiesto da Cgil, Cisl e Uil Liguria con il presidente regionale Bucci e l’assessore alla sanità Nicolò. Al tavolo erano presenti anche le categorie del pubblico impiego, dei pensionati e i medici. Le tre confederazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
Prosegue il braccio di ferro tra sindacati e governo sulla tassa sanitaria: parti sociali pronte a ricorrere alla Corte costituzionale - facebook.com Vai su Facebook
Dirigenti #medici e sanitari. Sindacati e @aran_agenzia firmano il contratto 2022-2024. Aumento medio di 230 euro al mese #Sanità quotidianosanita.it/lavoro-e-profe… Vai su X
Scuola, sui nuovi programmi di Valditara nessun confronto: la protesta di associazioni e sindacati - Mentre si avvicina l'entrata in vigore delle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola, volute dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e previste per l'anno scolastico 2027- Lo riporta fanpage.it