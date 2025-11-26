Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "Da questo Forum uscirà forte il concetto che si è in cammino. Ci sono molti attori che vogliono continuare a camminare, avendo una meta ben chiara: garantire che i principi ispiratori del nostro sistema sanitario nazionale siano ancora tutelati, attraverso un cambiamento necessario, perché oggi le condizioni sono diverse da quelle che c'erano quando il Ssn nacque. Pertanto sta a noi la responsabilità, insieme a chi fa politica, di fare in modo che il perseguimento di questi principi sia garantito in una logica di sostenibilità". Lo ha detto Fabrizio d'Alba, direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma e presidente Federsanità nazionale, alla 20esima edizione del Forum Risk Management ad Arezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, d'Alba (Federsanità): "Cambiare per garantire principi Ssn"