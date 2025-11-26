Sangiuliano dentro Boccia fuori Mastella ancora re del Sannio vincitori e sconfitti delle regionali in Campania
“Campania felix” significa Campania felice o se vogliamo essere precisi “fortunata”. Anche se in questo caso ha portato “bene”, utilizzando tutta la scaramanzia a disposizione, solo ad alcuni. Partiamo dalla coalizione vincente. A fare incetta di preferenze c'è di sicuro Pellegrino Mastella, il figlio dell'ex Guardasigilli. A far discutere non tanto i quasi 14 mila consensi, ma la percentuale sfiorata in quel di Benevento. Il campanile, a quelle latitudini, con un degno 17%, sovrasta finanche le corazzate di Pd, Fi ed Fdi. Nella città dell'Arco di Traiano, come a Ceppaloni, sfiora addirittura quota 26%. 🔗 Leggi su Iltempo.it
