Sandringham l’allarme per i cani | nella tenuta reale di Re Carlo spuntano misteriose malattie incurabili

Il vasto dominio di Sandringham, una delle residenze più amate dalla famiglia reale britannica, torna al centro dell’attenzione pubblica. Non per un evento ufficiale o per una visita dei Windsor, ma per un allarme che riguarda i cani. Nelle ultime settimane, infatti, nella tenuta di Re Carlo III, oltre 8.000 ettari nel cuore del Norfolk, sono stati segnalati casi di una malattia canina rara e potenzialmente letale. Un fenomeno che ha spinto lo staff a diffondere un appello urgente ai visitatori: in autunno, meglio evitare di portare gli animali domestici nei boschi della residenza. L’allerta dello staff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

