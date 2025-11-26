San Pietro Vernotico promuove l’amore per gli animali | arriva Microchip Day 2025
SAN PIETRO VERNOTICO – Una giornata dedicata al benessere degli animali e alla responsabilità dei proprietari. Domenica 30 novembre 2025, presso Piazzale Modugno a San Pietro Vernotico, si terrà la prima edizione della “Microchip day 2025”, un’iniziativa promossa dall’Asl Brindisi – PugliaSalute. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
