San Leonardo di Porto Maurizio | il Santo del 26 novembre

. San Leonardo di Porto Maurizio, al secolo Paolo Girolamo Casanova, è un santo molto venerato, la cui festa cade il 26 novembre. Nato il 20 dicembre 1676 a Porto Maurizio, in Liguria, Leonardo è noto per la sua dedizione alla predicazione e alla diffusione della Via Crucis. Fin da giovane, dimostrò un forte interesse per la vita religiosa, entrando nell'ordine dei Francescani Riformati. Leonardo si distinse per la sua eloquenza e la capacità di coinvolgere le persone con le sue parole. La sua missione principale fu la diffusione della pratica della Via Crucis, che portò in molte chiese d'Italia, contribuendo a farla diventare una delle devozioni più popolari del tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Leonardo di Porto Maurizio: il Santo del 26 novembre

