San Francesco Fondi da Roma per la chiesa

Arrivano anche nelle Marche i fondi del ministero della Cultura destinati alla messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto. Nel pacchetto da 8,9 milioni di euro assegnato a livello nazionale attraverso il Pnrr — nell’ambito della linea "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili" — figura un solo intervento per la regione, in particolare nella provincia di Macerata: la chiesa di San Francesco a Penna San Giovanni, alla quale sono stati destinati 360 mila euro. Un tassello importante per un territorio che porta ancora addosso le ferite del sisma e che continua a chiedere risorse per restituire piena vitalità ai suoi edifici storici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Francesco. Fondi da Roma per la chiesa

Approfondisci con queste news

Domenica 16 novembre, all'auditorium comunale "Sergio Preti", la presentazione del libro "Giallo di Provincia". All'interno anche il racconto "Biglietto di sola andata" del giovane scrittore di Fondi Francesco Grilli IL COMUNICATO ? L’Associazione Musicinecul - facebook.com Vai su Facebook

San Francesco. Fondi da Roma per la chiesa - Arrivano anche nelle Marche i fondi del ministero della Cultura destinati alla messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto. Scrive ilrestodelcarlino.it

Branduardi racconta San Francesco, a Roma con 'Il Cantico' - Angelo Branduardi sarà a Roma il 9 novembre con il suo tour 'Il Cantico', pensato per gli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature e ispirato a San Francesco, un viaggio musicale e spirituale ... Si legge su ansa.it

San Francesco, perché torna festa nazionale il 4 ottobre. Il senso di una festività non solo religiosa - Torna nel calendario civile dell’Italia la festa di San Francesco come festività nazionale (il voto sarà in questa settimana alla Camera e subito dopo al Senato, con larga maggioranza) e torna questa ... Come scrive ilmessaggero.it