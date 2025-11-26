San Francesco Fondi da Roma per la chiesa

Arrivano anche nelle Marche i fondi del ministero della Cultura destinati alla messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto. Nel pacchetto da 8,9 milioni di euro assegnato a livello nazionale attraverso il Pnrr — nell’ambito della linea "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili" — figura un solo intervento per la regione, in particolare nella provincia di Macerata: la chiesa di San Francesco a Penna San Giovanni, alla quale sono stati destinati 360 mila euro. Un tassello importante per un territorio che porta ancora addosso le ferite del sisma e che continua a chiedere risorse per restituire piena vitalità ai suoi edifici storici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

