Salvini spiega perché il centrodestra ha bloccato il ddl stupri | Vogliamo evitare vendette

«Vanno bloccati i ripetuti e intollerabili episodi di violenza, sacrosanto, ma bisogna lasciare meno spazio possibile alla discrezionalità». Matteo Salvini, nella sua intervista a Repubblica, risponde così a chi gli chiede perché il centrodestra, a partire dalla Lega, sta rallentando il ddl sugli stupri. «Ho letto la norma: consenso attuale e libero. Bisogna evitare di esporre chiunque, uomo o donna, a chi si vuole vendicare di un rapporto finito male», avverte il vicepremier e leader della Lega. Al Senato, a un passo dall’approvazione definitiva, il centrodestra ha frenato ieri il disegno di legge sulla violenza sessuale rivoluzionato, appunto, dal consenso. 🔗 Leggi su Open.online

