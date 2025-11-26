Salvini rilancia la castrazione chimica per i casi di stupro | Così fermiamo le violenze
Commentando il caso di stupro avvenuto nel parco di Tor Tre Teste a Roma, ieri, in occasione della Giornata contro la violenza di genere, il leader della Lega è tornato a parlare di castrazione chimica per gli autori di violenza sessuale e pedofilia: "La nostra proposta è già in Parlamento. Diamo un taglio alle violenze!". 🔗 Leggi su Fanpage.it
