Salvini prova l’Opa sulla Regione in Sicilia | mossa tattica FI la prende sul serio
Matteo Salvini mette la Lega in corsa per la presidenza della Regione. E malgrado tutti nel centrodestra leggano la sortita come una mossa tattica per tenere la guida della Lombardia, le parole del ministro hanno l’effetto di svelare le manovre in corso dietro le quinte nel centrodestra anche in Sicilia. Salvini ha detto ieri che «se Fratelli d'Italia avrà un candidato all'altezza in Lombardia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
