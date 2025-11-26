Salvini prova l’Opa sulla Regione in Sicilia | mossa tattica FI la prende sul serio

Feedpress.me | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini mette la Lega in corsa per la presidenza della Regione. E malgrado tutti nel centrodestra leggano la sortita come una mossa tattica per tenere la guida della Lombardia, le parole del ministro hanno l’effetto di svelare le manovre in corso dietro le quinte nel centrodestra anche in Sicilia. Salvini ha detto ieri che «se Fratelli d'Italia avrà un candidato all'altezza in Lombardia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

salvini prova l8217opa sulla regione in sicilia mossa tattica fi la prende sul serio

© Feedpress.me - Salvini prova l’Opa sulla Regione in Sicilia: mossa tattica, FI la prende sul serio

Altre letture consigliate

salvini prova l8217opa regioneSalvini prova l’Opa sulla Regione in Sicilia: mossa tattica, FI la prende sul serio - Il leader del Carroccio stuzzica gli alleati sul prossimo candidato alla presidenza della Regione: «Daremo qualche suggerimento». Da gazzettadelsud.it

Salvini prova a cavalcare la lista Zaia, ma i Fratelli fiutano il bluff - Matteo Salvini snocciola i numeri della Lega in Veneto e brandisce la lista Zaia contro gli alleati. huffingtonpost.it scrive

Lega, Salvini prova a frenare i malumori: «Stop alle polemiche, Vannacci valore aggiunto» - Il segretario del Carroccio getta acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni di Fontana e Centinaio sull’ex generale: «Siamo troppo impegnati a lavorare per dedicare tempo a queste cose». Segnala lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Prova L8217opa Regione