Salvini frena sul ddl consenso | Testo troppo discrezionale lascia spazio alle vendette

Xml2.corriere.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E dopo il successo in Veneto, il segretario apre agli alleati: «Se FdI avrà un candidato all'altezza sarò ben felice di accogliere la loro proposta». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

salvini frena sul ddl consenso testo troppo discrezionale lascia spazio alle vendette

© Xml2.corriere.it - Salvini frena sul ddl consenso: «Testo troppo discrezionale, lascia spazio alle vendette»

Altre letture consigliate

Violenza sulle donne, Salvini non molla sul consenso “libero e attuale”. Il governo studia modifiche - (askanews) – La retromarcia della maggioranza, andata in scena ieri in Senato, sulla Pdl che introduce il consenso “libero e attuale” come parametro per valutare se vi sia stata violenza ... Da askanews.it

Ddl sul consenso, premier in imbarazzo per la trappola leghista: è l’effetto regionali - È Salvini a far saltare il testo, obbligando FdI a seguirlo per evitare una crepa in maggioranza. repubblica.it scrive

salvini frena ddl consensoLa destra frena su ddl consenso, salta il patto Meloni-Schlein. Il femminicidio è legge - La richiesta di approfondimento del Carroccio blocca l'approdo in Aula. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Frena Ddl Consenso