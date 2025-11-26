Salvini e le ambizioni della Lega in Sicilia | Daremo suggerimenti per le Regionali Ma Forza Italia lo gela
Le ambizioni della Lega in Sicilia non sono più un segreto. Lo dimostra la campagna acquisti avviata nelle ultime settimane, lo dimostrano anche le ultime dichiarazioni del vicepremier e leader Matteo Salvini che lascia intendere l'intenzione di proporre un esponente del Caroccio anche in Sicilia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Salvini e le ambizioni della Lega in Sicilia: "Daremo suggerimenti per le Regionali". Ma Forza Italia lo gela - Ma dagli alleati arriva una dura replica: "Consigli non richiesti, sarà ancora FI a guidare la Regione" ... Si legge su palermotoday.it
Salvini vuole il candidato presidente in Sicilia ma Forza Italia gli chiude la porta - Al Vice Premier risponde prima Gasparri, presidente dei senatori azzurri e poi il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Marcello caruso, che ricorda come nell'isola il suo sia il primo partito ... Da blogsicilia.it
Regionali, Salvini apre i giochi sulla Sicilia: “La Lega ha dei suggerimenti…” - PALERMO – Le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia danno al leader della Lega, Matteo Salvini, l’occasione per aprire il dossier Sicilia. Come scrive livesicilia.it