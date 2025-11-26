AGI - Dopo la frenata di ieri al Senato, proprio nel giorno in cui si attendeva il via libera definitivo, la proposta di legge sul consenso libero e attuale in caso di violenza sessuale slitta a febbraio. A dare il nuovo timing è la stessa presidente della commissione Giustizia del Senato, la leghista Giulia Bongiorno, dopo aver disposto un breve ciclo di audizioni, come chiesto dalla maggioranza, per approfondire alcuni aspetti della norma. "La mia intenzione è non dilatare troppo i tempi, nessuno si deve permettere di dire che si vuole affossare una legge o che si è ritardata in commissione la legge sarà pronta a gennaio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Salvini boccia la legge sul consenso. "Lascia spazio alle vendette". Ed esplode la polemica