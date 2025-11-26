Salvini boccia il Ddl violenza | Rischio vendette Intanto online spuntano moduli inutili di consenso sessuale

Fa discutere la posizione del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sulla legge sul consenso in materia di violenza sessuale, che ieri si è arenata in Senato. Il vicepremier ha bocciato il ddl che introduce il concetto di “consenso libero e attuale” nel reato di stupro, definendolo “troppo discrezionale” e sostenendo che lasci “troppo spazio alla libera interpretazione del singolo”. “Questa sorta di consenso preliminare, informato e attuale, così come è scritto, lascia lo spazio a vendette personali, da parte di donne e uomini”, ha dichiarato Salvini, aggiungendo che la norma rischia di “intasare i tribunali” con denunce strumentali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

salvini boccia il ddl violenza rischio vendette intanto online spuntano moduli inutili di consenso sessuale

Salvini boccia il Ddl violenza: "Rischio vendette". Intanto online spuntano moduli (inutili) di "consenso sessuale"

