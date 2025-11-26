Salta l' emendamento della Lega sul Mes in manovra Non è una copertura

Sono 105 gli emendamenti alla manovra che non hanno passato la tagliola dell'inammissibilità dalla presidenza della commissione Bilancio del Senato. Nel dettaglio, 18 sono quelli dichiarati inammissibili per materia e 87 per copertura. A spiccare fra questi c'è l'emendamento alla manovra segnalato dalla Lega, che prevedeva di incrementare di 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 il fondo per la riduzione della pressione fiscale utilizzando a copertura la cessione di quote del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). " Se ha un problema lo sistemiamo", sottolinea il senatore Claudio Borghi, sostenitore della proposta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Salta l'emendamento della Lega sul Mes in manovra. Non è una copertura

Altri contenuti sullo stesso argomento

Negli stessi minuti in cui Giorgia Meloni, in Campania, saltellava sul palco al coro da stadio “chi non salta comunista è…”, a Roma un suo parlamentare campano, Antonio Iannone, presentava un emendamento alla legge di bilancio per riaprire una sanatoria - facebook.com Vai su Facebook

Salta l'emendamento della Lega sul Mes in manovra. Non è una copertura - Sono 105 gli emendamenti alla manovra che non hanno passato la tagliola dell'inammissibilità del Senato: 18 sono quelli dichiarati inammissibili per materia e 87 per mancanza di coperture. Si legge su ilfoglio.it

Spese militari rapide, no della Lega: salta l’emendamento - Il ministero della Difesa aveva tutte le opposizioni contro ma soprattutto è stata la Lega a mettersi di traverso. Segnala repubblica.it

Rottamazione: Lega spinge per allargare platea, nel mirino Mes e reversibilità unioni civili - Modifiche al testo della manovra "sono possibili, assolutamente": lo ha detto il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini che ha comunque parlato di "buona legge ... Da borsaitaliana.it