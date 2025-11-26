Salta il piano di Marotta stop Inter | trattativa vietata dal regolamento
L’Inter vede sfumare definitivamente l’affare: Marotta non se l’aspettava proprio, il regolamento vieta il trasferimento. La quarta sconfitta in 12 gare di campionato ha fatto sorgere qualche perplessità in casa Inter. Nulla di drammatico: la vetta, attualmente occupata dalla Roma, è a soli 3 punti e la prestazione nel derby è stata tutt’altro che negativa. Tuttavia buona parte della tifoseria è convinta che la rosa nerazzurra non sia così tanto superiore alle altre: in molti chiedono uno o due colpi di spessore a gennaio per puntare davvero ad arrivare in fondo in tutte le competizioni. Proprio in queste ore è però spuntato un retroscena che impedisce a Marotta di portare a termine una trattativa. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Approfondisci con queste news
Buongiorno a tutti e grazie a chiunque possa aiutarmi: il mio cliente ha pagato oltre i 5 giorni una cartella della rottamazione,nei 5 giorni erano compresi anche sabato e domenica quindi salta il piano dei pagamenti. Oggi arriva dalla agenzia delle entrate una - facebook.com Vai su Facebook