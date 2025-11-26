Salò le indagini dei carabinieri dopo il furto alla villa di Vardy | è caccia ai ladri
Salò (Brescia), 26 novembre 2025 – Lascia una finestra socchiusa, pare, ne approfittano i ladri, i quali con il favore delle tenebre si intrufolano nella sua lussuosa casa uscendone assai arricchiti. Colpo grosso sul Garda, nello specifico in quel di Salò. Stavolta a finire nel mirino dei topi di appartamento è stato il calciatore della Cremonese James Vardy, vittima di un furto a parecchi zeri nei giorni scorsi. L’ex attaccante inglese dei Leicester, 38 anni, dopo essere approdato in serie A, aveva deciso di trasferirsi con la moglie e i figli in una villa di tutto rispetto sulle sponde bresciane del Benaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il colpo nella proprietà di un sacerdote. Indagini in corso da parte dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Traffico di stupefacenti e armi, 14 arresti nel Ragusano. Indagini di carabinieri e polizia coordinate da Dda di Catania #ANSA Vai su X
Dopo una lunga attività di indagini, è stato arrestato - Dopo una lunga attività di indagini, è stato arrestato in flagranza di reato nella serata di lunedì 24 un 61enne per spaccio ed illecita detenzione di sostanza stupefacente. Come scrive ilgazzettino.it