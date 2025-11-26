Salò le indagini dei carabinieri dopo il furto alla villa di Vardy | è caccia ai ladri

Salò (Brescia), 26 novembre 2025 – Lascia una finestra socchiusa, pare, ne approfittano i ladri, i quali con il favore delle tenebre si intrufolano nella sua lussuosa casa uscendone assai arricchiti. Colpo grosso sul Garda, nello specifico in quel di Salò. Stavolta a finire nel mirino dei topi di appartamento è stato il calciatore della Cremonese James Vardy, vittima di un furto a parecchi zeri nei giorni scorsi. L’ex attaccante inglese dei Leicester, 38 anni, dopo essere approdato in serie A, aveva deciso di trasferirsi con la moglie e i figli in una villa di tutto rispetto sulle sponde bresciane del Benaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

